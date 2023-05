V-Day, nuovo attacco di Prigozhin: “Basta cazz**e in tv, non meritiamo questa vittoria”



Nel giorno in cui la Russia celebra la vittoria sul nazismo nella Seconda Guerra Mondiale il capo della Wagner lancia un nuovo attacco: “Basta con le cazz**e in tv, il Giorno della Vittoria è dei nostri nonni, noi non abbiamo meritato un singolo millimetro di questa vittoria”.

Continua a leggere



Nel giorno in cui la Russia celebra la vittoria sul nazismo nella Seconda Guerra Mondiale il capo della Wagner lancia un nuovo attacco: “Basta con le cazz**e in tv, il Giorno della Vittoria è dei nostri nonni, noi non abbiamo meritato un singolo millimetro di questa vittoria”.

Continua a leggere

Continua a leggere