Accordo tra Leidaa, Enpa e Oipa per trasferimento dell’orsa Jj4 in Romania: “Trovata ottima struttura”



Trovato un accordo tra le associazioni animaliste Leidaa, Enpa e Oipa per il trasferimento dell’orsa Jj4 in un’oasi in Romania. “Il santuario di Zarnesti è pronto ad accoglierla”

Continua a leggere



Trovato un accordo tra le associazioni animaliste Leidaa, Enpa e Oipa per il trasferimento dell’orsa Jj4 in un’oasi in Romania. “Il santuario di Zarnesti è pronto ad accoglierla”

Continua a leggere

Continua a leggere