Allerta caldo in Italia, domani mercoledì 21 giugno bollino arancione in 3 città: le previsioni meteo



Con l’anticiclone Scipione in Italia domani 21 giugno arriva la prima ondata di calore dell’anno: condizioni di rischio per la salute a Bolzano, Campobasso e Perugia, come si legge nel bollettino del Ministero della Salute. Netto aumento delle temperature che sfioreranno i 40 gradi in Sardegna.

Continua a leggere



Con l’anticiclone Scipione in Italia domani 21 giugno arriva la prima ondata di calore dell’anno: condizioni di rischio per la salute a Bolzano, Campobasso e Perugia, come si legge nel bollettino del Ministero della Salute. Netto aumento delle temperature che sfioreranno i 40 gradi in Sardegna.

Continua a leggere

Continua a leggere