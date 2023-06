Asti, uomo uccide in casa la convivente poi tenta il suicidio



Un uomo avrebbe ucciso la compagna in un appartamento di via XX Settembre per poi tentare di togliersi la vita. Ancora ignoto il movente.

