Blackout e blocco motori, traghetto con 700 persone alla deriva durante la notte



Il guasto ha lasciato in mare per ore passeggeri ed equipaggio del traghetto Moby wonder partito lunedì sera dal porto di Genova in direzione della Sardegna e infine rimorchiato in Liguria dove è giunto martedì mattina.

Continua a leggere



Il guasto ha lasciato in mare per ore passeggeri ed equipaggio del traghetto Moby wonder partito lunedì sera dal porto di Genova in direzione della Sardegna e infine rimorchiato in Liguria dove è giunto martedì mattina.

Continua a leggere

Continua a leggere