Blitz per mafia dei carabinieri di Bari: arresti in 8 regioni d’Italia alle prime luci dell’alba



I carabinieri di Bari hanno eseguito un blitz per mafia in otto regioni d’Italia eseguendo una serie di arresti per estorsione con metodo mafioso. Le operazioni sono state condotte in Puglia, Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna, Lazio, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Continua a leggere



I carabinieri di Bari hanno eseguito un blitz per mafia in otto regioni d’Italia eseguendo una serie di arresti per estorsione con metodo mafioso. Le operazioni sono state condotte in Puglia, Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna, Lazio, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Continua a leggere

Continua a leggere