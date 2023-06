Bomba d’acqua su Brindisi, allagamenti e strade chiuse: “Uscite solo se necessario”



Nubifragio nel pomeriggio di oggi a Brindisi con decine di interventi dei vigili del fuoco per liberare automobilisti bloccati o per mettere in sicurezza alcune zone a causa della caduta di grossi alberi. Avviso urgente del Comune: “Uscite solo se necessario”.

Continua a leggere



Nubifragio nel pomeriggio di oggi a Brindisi con decine di interventi dei vigili del fuoco per liberare automobilisti bloccati o per mettere in sicurezza alcune zone a causa della caduta di grossi alberi. Avviso urgente del Comune: “Uscite solo se necessario”.

Continua a leggere

Continua a leggere