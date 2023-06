Condannato per stupro su un’adolescente in discoteca, sui social incita alla “vendetta”



Filippo Roncato, 27 anni, è stato condannato in via definitiva per lo stupro di una minorenne avvenuto nel 2015 in una discoteca di Castelfranco Veneto. Sui social il giovane ha incitato amici e followers alla “vendetta”, scattata una nuova denuncia.

