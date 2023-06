È morto il piccolo Mirko, il bimbo di 7 anni per cui in tantissimi si erano travestiti da supereroi



Il bambino era ricoverato al Regina Margherita di Torino: aveva un tumore ai polmoni. Per lui il 2 giugno scorso in tantissimi avevano risposto all’appello dei familiari e si erano presentati in ospedale travestiti da supereroi.

Continua a leggere



Il bambino era ricoverato al Regina Margherita di Torino: aveva un tumore ai polmoni. Per lui il 2 giugno scorso in tantissimi avevano risposto all’appello dei familiari e si erano presentati in ospedale travestiti da supereroi.

Continua a leggere

Continua a leggere