Fauci dice che la pandemia non è ancora finita: “Il virus non è scomparso, non l’abbiamo eliminato”



L’immunologo statunitense: “Oggi la situazione è molto molto migliore di quanto non fosse due anni fa ma il virus non è scomparso, non l’abbiamo eradicato e non lo abbiamo eliminato”.

Continua a leggere



L’immunologo statunitense: “Oggi la situazione è molto molto migliore di quanto non fosse due anni fa ma il virus non è scomparso, non l’abbiamo eradicato e non lo abbiamo eliminato”.

Continua a leggere

Continua a leggere