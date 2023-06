Grosseto, anziana trovata morta nella sua villa dalla figlia. La 50enne: “Sono stata aggredita”



Sul corpo di Pinuccia De Francesco , 76 anni, tagli, ecchimosi e tumefazioni di vario tipo. È stata la figlia a trovarne il corpo nella casa dove viveva con la madre ad Istia d’Ombrone e ad avvertire il padre, notaio in pensione, non presente al momento dei fatti. I carabinieri sembrano non avere dubbi: “È omicidio”.

