Incidente a Villafranca, scontro tra suv e moto: il papà prova a rianimarlo, ma Davide muore a 19 anni



Drammatico incidente a Villafranca di Verona: un ragazzo di quasi 19 anni, Davide Danzi, è morto dopo che la moto a bordo della quale viaggiava si è scontrata con un Suv frontalmente e per cause in via d accertamento. Sul posto son subito accorsi i genitori, col padre che anche provato a rianimarlo, ma senza successo.

