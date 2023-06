L’oroscopo di oggi 13 giugno 2023: Cancro e Capricorno hanno un po’ di malinconia



L’oroscopo di oggi, martedì 13 giugno 2023, con la Luna in Ariete ma con Venere quadrata a Giove non sarà la giornata giusta per fare pace. Come ci siamo accorti, questa Venere ultimamente non è propensa alla diplomazia. Il segno fortunato di oggi è il Sagittario, mentre il segno sfortunato il Cancro.

Continua a leggere



L’oroscopo di oggi, martedì 13 giugno 2023, con la Luna in Ariete ma con Venere quadrata a Giove non sarà la giornata giusta per fare pace. Come ci siamo accorti, questa Venere ultimamente non è propensa alla diplomazia. Il segno fortunato di oggi è il Sagittario, mentre il segno sfortunato il Cancro.

Continua a leggere

Continua a leggere