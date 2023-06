L’ospedale è troppo distante, Francesco nasce nella Jeep dei genitori lungo la statale



“Ciao mi chiamo Francesco e sono nato in macchina arrivando in ospedale”, così il neopapà presenta il figlio sui social, dopo essersi ripreso dallo spavento: la compagna, infatti, non è riuscita ad arrivare all’ospedale di Monserrato (Sardegna), ma ha partorito in auto lungo la statale 554.

