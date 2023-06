Maltempo, allerta meteo gialla per temporali per domani 24 giugno: le regioni a rischio



Sull’Italia tornano piogge e tempo instabile e la Protezione civile ha emesso per domani 24 giugno un avviso di allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico su 3 regioni della penisola: il bollettino con tutte le allerte meteo per sabato.

Continua a leggere



Sull’Italia tornano piogge e tempo instabile e la Protezione civile ha emesso per domani 24 giugno un avviso di allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico su 3 regioni della penisola: il bollettino con tutte le allerte meteo per sabato.

Continua a leggere

Continua a leggere