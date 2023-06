Maturità 2023, domani la prima prova: impazza il toto tracce, gli auguri del ministro Valditara



Al via domani, mercoledì 21 giugno, la prima prova dell’esame di Maturità 2023 per oltre 500mila studenti italiani. In rete impazza il tototema, mentre arrivano gli auguri del Ministro Valditara: “Affrontatelo senza timori e con serenità”.

