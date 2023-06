Omicidio Scagni, il marito di Alice: “La sera del delitto mi disse che non aveva paura del fratello”



I genitori di Alice Scagni non erano presenti alla terza udienza per il processo per omicidio nei confronti di Alberto. I coniugi si sono assentati per motivi di salute comprovati dal certificato medico. Il commento di Antonella Zarri a Fanpage: “Aver osato solleticare il Potere nei suoi doveri fa sì che vi sia un coagulo di interessi a straziare la nostra famiglia”.

