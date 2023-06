Pistoia, 90enne trovata morta in casa dal figlio: “Dovevo parlarle con urgenza”, l’uomo è indagato



Il figlio 60enne di Ottavina Maestripieri è indagato per omicidio volontario. Disposta autopsia. L’anziana era molto conosciuta, era una ex commerciante nella stessa via dove abitava.

