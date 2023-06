Scoprono cadavere completamente vestito sulla battigia, orrore durate passeggiata in spiaggia



Secondo le prime ricostruzioni, la morte sarebbe avvenuta per annegamento, probabilmente non sul posto e poi le correnti avrebbero trascinato il cadavere a riva a Bordighera, in provincia di Imperia.

Continua a leggere



Secondo le prime ricostruzioni, la morte sarebbe avvenuta per annegamento, probabilmente non sul posto e poi le correnti avrebbero trascinato il cadavere a riva a Bordighera, in provincia di Imperia.

Continua a leggere

Continua a leggere