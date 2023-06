Simulano un rapimento per l’addio al celibato dell’amico, l’anziano vicino chiama le forze dell’ordine



Hanno simulato un rapimento dell’Isis per l’addio al celibato dell’amico appassionato di Softair, ma il vicino di casa del festeggiato ha allertato le forze dell’ordine. Lo scherzo è finito in caserma per un gruppo di 9 giovani.

