Terremoto a Foggia, scossa di magnitudo 4.2 avvertita nel Centro e Sud Italia



Secondo i rilievi dell’Ingv, la scossa di terremoto di oggi in Puglia ha avuto epicentro nel Mare adriatico, davanti alle coste di Rodi Garganico, in provincia di Foggia. Protezione civile: “Scossa avvertita ma non risultano danni”.

Continua a leggere



Secondo i rilievi dell’Ingv, la scossa di terremoto di oggi in Puglia ha avuto epicentro nel Mare adriatico, davanti alle coste di Rodi Garganico, in provincia di Foggia. Protezione civile: “Scossa avvertita ma non risultano danni”.

Continua a leggere

Continua a leggere