Terremoto Siena, scossa di 3.7 avvertita a Firenze e in tutta la Toscana: epicentro vicino a Poggibonsi



Secondo i rilievi Ingv, il terremoto di oggi in Toscana ha avuto epicentro a Poggibonsi, in provincia di Siena, con magnitudo 3.7 della scala Richter. Gente in strada e musei chiusi a Siena. Il Governatore Giani: “Non si registrano danni al momento”.

