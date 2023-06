Tir piomba sul cantiere in autostrada e investe gli operai al lavoro, un morto e otto feriti in A14



Il camion ha proseguito la sua corsa per diversi metri nel lungo cantiere di Torino di Sangro, in provincia di Chieti, finendo infine per impattare contro un rimorchio fermo con alcune barriere in cemento. Un impatto devastante che non ha lasciato scampo al camionista del mezzo.

