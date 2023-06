Travolto da un’auto mentre è in bici, dichiarata la morte celebrale per Marco: aveva 17 anni



Incidente stradale a San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso: è stata dichiarata la morte cerebrale per Marco Bianchin, ragazzo di 17 anni travolto da un’auto mentre era in sella alla sua bici. Donati gli organi.

Continua a leggere



Incidente stradale a San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso: è stata dichiarata la morte cerebrale per Marco Bianchin, ragazzo di 17 anni travolto da un’auto mentre era in sella alla sua bici. Donati gli organi.

Continua a leggere

Continua a leggere