Usa il cellulare durante la seconda prova della maturità: bocciato, dovrà ripetere anno ed esame



Colto in flagrante mentre utilizzava il cellulare per svolgere la prova di diritto dell’esame di maturità 2023. Dura la reazione della commissione: l’elaborato è stato annullato e il ragazzo bocciato. Caterina Fantauzzi, preside del Liceo “G.B. Vico” di Sulmona (L’Aquila): “Non si transige, la commissione non poteva fare altro”.

Continua a leggere



Colto in flagrante mentre utilizzava il cellulare per svolgere la prova di diritto dell’esame di maturità 2023. Dura la reazione della commissione: l’elaborato è stato annullato e il ragazzo bocciato. Caterina Fantauzzi, preside del Liceo “G.B. Vico” di Sulmona (L’Aquila): “Non si transige, la commissione non poteva fare altro”.

Continua a leggere

Continua a leggere