Va in arresto cardiaco 4 volte al ristorante, cliente salvato dai pompieri rimasti senza mensa



Un uomo di 59 anni è andato in arresto cardiaco mentre cenava in un ristorante di Malcontenta di Mira (Venezia) ed è stato salvato da alcuni pompieri di una caserma rimasta senza mensa. L’uomo si trova in ospedale in gravi condizioni.

