Venezia, neonata di 9 mesi trovata positiva alla cocaina



La piccola è stata trovata positiva alla cocaina dopo un controllo eseguito anche sulla madre, fermata poco prima dalla polizia per aver dato in escandescenza in casa.

