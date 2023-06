Venezia: travolto da un’Audi mentre torna a casa in bicicletta: bimbo di 12 anni morto sul colpo



L’incidente intorno alle 16 a Mirano, in provincia di Venezia. Il piccolo stava tornando a casa in bicicletta quando è stato travolto da un’Audi guidata da un quarantenne: per lui non c’è stato nulla da fare.

