Entra in chiesa e ruba il ventilatore, ripreso in video ma il parroco non denuncia: “Era accaldato”



Il ladro è entrato in chiesa a Barletta come un normale fedele facendosi anche il segno della croce. Poco dopo è andato verso l’altare, ha staccato il ventilatore dalla corrente e lo ha portato via.

