Entrano in casa di un esperto di trading e tentano di rapinarlo: “Facci un bonifico da un milione”



In provincia di Cagliari, tre uomini sono entrati in casa di un giovane esperto di trading per rapinarlo: la banda voleva un bonifico da un milione di euro in cripto valute. Tra vittima e ladri è nata una colluttazione: i tre sono scappati e adesso sono ricercati.

