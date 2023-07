Guarda il panorama sulla panchina con l’amica ma scivola e cade nel burrone, Dario muore a 57 anni



L’uomo guardava il panorama su una panchina del belvedere sopra Noach, frazione di Valle Agordina, piccolo comune montano in provincia di Belluno. Si sarebbe sbilanciato all’indietro cadendo in un dirupo per decine di metri.

