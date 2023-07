I movimenti per il clima in campeggio, per preparare un autunno di disobbedienza civile e manifestazioni



Da Torino a Venezia, dalla Val Susa alla Sicilia, i movimenti climatici passeranno un’estate in campeggio tra incontri e proteste. Un momento per fermarsi e riorganizzarsi, in vista di un autunno che si preannuncia denso di blitz di disobbedienza civile e di manifestazioni contro l’inazione climatica del governo Meloni.

Continua a leggere



Da Torino a Venezia, dalla Val Susa alla Sicilia, i movimenti climatici passeranno un’estate in campeggio tra incontri e proteste. Un momento per fermarsi e riorganizzarsi, in vista di un autunno che si preannuncia denso di blitz di disobbedienza civile e di manifestazioni contro l’inazione climatica del governo Meloni.

Continua a leggere

Continua a leggere