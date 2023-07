Rischia di perdere l’aereo e lancia falso allarme bomba: caos e ritardi all’aeroporto di Pisa



È successo ieri all’aeroporto Galileo Galilei di Pisa dove una donna, in ritardo per imbarcarsi su un volo Ryanair diretto a Londra ha lanciato un falso allarme bomba che ha provocato il blocco dello scalo: ora rischia di essere denunciata per procurato allarme e interruzione di pubblico servizio.

