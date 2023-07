Scelto a caso e massacrato di botte in piazza: 5 giovani arrestati per tentato omicidio a Foggia



Due minorenni e tre appena maggiorenni arrestati oggi a Foggia per l’aggressione avvenuta in pieno centro la notte del 24 giugno scorso contro un 39enne che non li aveva mai visti. Alla vittima calci in testa, sputi e sigaretta spenta addosso quando era già svenuto.

Continua a leggere



Due minorenni e tre appena maggiorenni arrestati oggi a Foggia per l’aggressione avvenuta in pieno centro la notte del 24 giugno scorso contro un 39enne che non li aveva mai visti. Alla vittima calci in testa, sputi e sigaretta spenta addosso quando era già svenuto.

Continua a leggere

Continua a leggere