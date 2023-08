Maltempo, allerta meteo gialla giovedì 17 agosto per temporali: le regioni a rischio



L’anticiclone africano si stabilizzerà sull’Italia portando una nuova ondata di caldo, ma non risparmierà alcune regioni dal maltempo: la Protezione civile ha infatti valutato per domani, giovedì 17 agosto, una allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico su quattro regioni.

Continua a leggere



L’anticiclone africano si stabilizzerà sull’Italia portando una nuova ondata di caldo, ma non risparmierà alcune regioni dal maltempo: la Protezione civile ha infatti valutato per domani, giovedì 17 agosto, una allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico su quattro regioni.

Continua a leggere

Continua a leggere