Messina Denaro ricoverato, l’avvocato a Fanpage.it: “Sta male, vuole essere curato come una persona normale”



A Fanpage.it l’avvocato di Matteo Messina Denaro, Alessandro Cerella, ha spiegato come sta il boss di Cosa Nostra: “Sta malissimo. Non mi ha chiesto di uscire dal carcere, ma di essere curato come una qualunque persona normale”.

