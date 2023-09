Concorso scuola, al bando 30mila posti da insegnanti della scuola secondaria: i requisiti e le prove



Annunciato un nuovo concorso straordinario da 30mila posti per gli insegnanti – su posto comune e di sostegno – nella scuola secondaria. Non è ancora stata fissata una data, ma si conoscono i requisiti per accedere al concorso e le prove che si dovranno superare.

Continua a leggere



Annunciato un nuovo concorso straordinario da 30mila posti per gli insegnanti – su posto comune e di sostegno – nella scuola secondaria. Non è ancora stata fissata una data, ma si conoscono i requisiti per accedere al concorso e le prove che si dovranno superare.

Continua a leggere

Continua a leggere