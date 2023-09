Operai morti a Casalbordino, le denunce del 2020: “Assente piano d’emergenza in caso di incidenti”



Tre esposti del 2020 e 2021 denunciano la mancanza di un Piano di Emergenza Esterno alla Sabino Esplodenti, la fabbrica di Casalbordino in cui mercoledì scorso sono morti tre operai. Il documento avrebbe dovuto essere redatto dalla Prefettura di Chieti d’intesa con la Regione Abruzzo, ma non ce n’è traccia da anni. In assenza del piano, lo stabilimento poteva essere aperto?

