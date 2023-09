Torturato per ore dalla baby gang a Verona: 20enne salvo grazie a un messaggio WhatsApp



A Verona, un ragazzo di 20 anni è stato rapito e picchiato da una baby gang, la stessa di cui faceva parte quando era minorenne. Durante il rapimento, il giovane è riuscito a inviare alla madre la posizione in tempo reale su WhatsApp e in questo modo è riuscito a salvarsi. Sono finiti in manette, invece, i cinque baby killer del gruppo “Qbr” (Quartiere Borgo Roma).

