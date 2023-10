Si lancia nel mare mosso per soccorrere la figlia, Francesco Di Gregorio muore dopo il salvataggio



Francesco Di Gregorio, 54 anni, è morto a Gela, in Sicilia, dopo aver tratto in salvo la figlia che stava annaspando nel mare mosso. Inutile l’intervento della Capitaneria e del 118. Forse per la troppa fatica, il 54enne è deceduto mentre lo stavano portando al pronto soccorso.

Continua a leggere



Francesco Di Gregorio, 54 anni, è morto a Gela, in Sicilia, dopo aver tratto in salvo la figlia che stava annaspando nel mare mosso. Inutile l’intervento della Capitaneria e del 118. Forse per la troppa fatica, il 54enne è deceduto mentre lo stavano portando al pronto soccorso.

Continua a leggere

Continua a leggere