Carabiniere si finge capitano dei Nas per scroccare bevute e alloggi gratis, degradato e rimosso



Secondo l’accusa, confermata ora dal Tar, il militare in più occasioni si sarebbe presentato in pub e servizi ricettivi della Romagna spacciandosi per capitano dei Nas, ottenendo così numerose bevute gratis e persino camere e servizi in spiaggia senza pagare.

Continua a leggere



Secondo l’accusa, confermata ora dal Tar, il militare in più occasioni si sarebbe presentato in pub e servizi ricettivi della Romagna spacciandosi per capitano dei Nas, ottenendo così numerose bevute gratis e persino camere e servizi in spiaggia senza pagare.

Continua a leggere

Continua a leggere