C’è chi scatta foto davanti alla casa di Filippo Turetta, il sindaco di Torreglia: “Chiediamo rispetto”



Il piccolo comune di Torreglia, in provincia di Padova, dove si trova l’abitazione della famiglia di Filippo Turetta, il 22enne accusato dell’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin e ora detenuto in carcere a Verona, sta diventando meta di un assurdo pellegrinaggio. Raccontano i residenti: “Fanno foto come se fosse il set di un film”.

