Chi è Meena Kumari, la donna uccisa a colpi di mazza da cricket dal marito a Salsomaggiore Terme



Sessantasei anni, di nazionalità indina, Meena Kumari è la donna uccisa questa mattina dal marito, suo connazionale, in una casa di Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma. La donna è stata ripetutamente colpita con una mazza da cricket davanti ai familiari e in strada.

