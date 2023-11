Covid, Bassetti a Fanpage.it: “Rischiamo picco dei contagi a Natale, bisogna vaccinarsi ogni anno”



Secondo l’ultimo monitoraggio settimanale Fiaso, il numero dei pazienti Covid ricoverati è salito del 32%. Un balzo a due cifre che preoccupa, soprattutto per i pazienti over 70 e fragili. Fanpage.it ha intervistato il virologo Matteo Bassetti: “Evidente che il virus stia circolando molto, ma in ospedale arrivano pazienti anziani e fragili vaccinati solo con il primo ciclo”.

