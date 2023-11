Epidemia di polmoniti nei bimbi Cina, Vaia (Ministero della Salute): “Nessun nuovo misterioso virus”



Francesco Vaia, direttore generale Prevenzione del Ministero della Salute, sull’aumento delle polmoniti nei bambini in Cina ed ora anche in Francia e nei Paesi Bassi: “In Italia nessun allarme, i presidi terapeutici che abbiamo sono sufficienti per combattere queste polmoniti da micoplasma e virus respiratori”.

