Femminicidio Roberta Siragusa, frasi shock della mamma di Pietro Morreale: “È innocente, non l’ha uccisa”



Dopo la conferma di condanna all’ergastolo per Pietro Morreale, già condannato in primo grado per l’omicidio dell’ex fidanzata Roberta Siragusa, la mamma del giovane ha sostenuto ai microfoni di Pomeriggio Cinque “l’innocenza” del figlio. “Non ha ucciso lui la ragazza, colpevole solo di occultamento di cadavere e omissione di soccorso”

