Manca cuore compatibile per trapianto, neonato di 5 mesi tenuto in vita per 8 giorni da macchina ECMO



Il bimbo è stato tenuto in vita per 8 giorni all’ospedale Regina Margherita di Torino grazie all’utilizzo, per la prima volta al mondo, di una nuova macchina per ECMO tutta italiana. Il neonato infine è stato sottoposto al trapianto di cuore non compatibile ma accettato vista l’urgenza.

