“Ti uccido”, chiede telefono a sconosciuto per minacciare la ex: donna salvata dopo denuncia via email



Un uomo catanese di 39 anni era arrivato a farsi prestare il telefono da uno sconosciuto per minacciare di morte la ex moglie nella sala d’aspetto di un ospedale. Il proprietario dello smartphone ha sentito la conversazione telefonica e lo ha denunciato via email alla polizia.

