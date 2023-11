Uccise la moglie a coltellate, assolto per vizio di mente. La figlia: “Mia madre assassinata due volte”



Angela Avitabile venne stata uccisa a coltellate dal marito Raffaele Fogliamazillo il 22 aprile 2022 davanti ai loro nipoti. Lunedì 27 novembre la Corte d’assise di Rimini ha assolto l’uomo per vizio totale di mente e nei confronti del 62enne è stata disposta la permanenza alla Rems per 20 anni. Aggredita verbalmente in aula la legale che difendeva l’imputato.

Continua a leggere



Angela Avitabile venne stata uccisa a coltellate dal marito Raffaele Fogliamazillo il 22 aprile 2022 davanti ai loro nipoti. Lunedì 27 novembre la Corte d’assise di Rimini ha assolto l’uomo per vizio totale di mente e nei confronti del 62enne è stata disposta la permanenza alla Rems per 20 anni. Aggredita verbalmente in aula la legale che difendeva l’imputato.

Continua a leggere

Continua a leggere