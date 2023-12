“Andiamo a fare i criminali”, in moto si filmano a 230 km in strada: rischiano 20mila euro di multa



Quattro motociclisti veneti sono stati identificati dai carabinieri e denunciati a piede libero per il reato di gareggiamento dopo aver pubblicato un video online in cui corrono a folle velocità sorpassandosi a ripetizione tra di loro in Trentino.

Continua a leggere



Quattro motociclisti veneti sono stati identificati dai carabinieri e denunciati a piede libero per il reato di gareggiamento dopo aver pubblicato un video online in cui corrono a folle velocità sorpassandosi a ripetizione tra di loro in Trentino.

Continua a leggere

Continua a leggere